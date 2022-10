Zum Geburtstag der Wassenberger Einrichtung : Wasserleichen, stille Schreie und noch mehr Tödliches

Wassenberg Der Wettbewerb der Wassenberger Bücherkiste war ein voller Erfolg. „Crimetime“ hieß es, dabei setzten sich Hobbyautoren mit Mord und Totschlag auseinander. Eine besondere Gruppe entschied über den Sieg.

Nicht nur Frankfurt mit der internationalen Buchmesse war eine Reise wert. Freunde der Literatur kamen auch in Wassenberg voll auf ihre Kosten. Mit ihrer Kurzgeschichte „Winke, winke“ siegte Cora Imbusch aus Wegberg, Mitglied der Schreibgruppe Siebenschreiber, beim Kurzkrimi-Wettbewerb, den die Bücherkiste zu ihrem 15-jährigen Bestehen ausgeschrieben hatte. 16 Autoren hatten Kurzkrimis zum Thema „Wasserleichen in Wassenberg“ eingereicht. Mehrere Jurymitglieder, zu denen unter anderem Rüdiger Goeres vom Literaturbüro der Euregio Aachen und Renate Müller von den Siebenschreibern aus Wegberg gehörte, hatten unabhängig voneinander und unter Wahrung der Anonymität der eingereichten Arbeiten sechs Autoren ermittelt, die in einer Endrunde vor Publikum im Naturpark-Tor ihre Geschichten vortrugen.

Letztlich entschied das Publikum über die Rangfolge: Im Flur standen sechs Boxen, in die jeder Besucher ein Legoklötzchen für seinen Favoriten einwerfen konnte. Unter amtlicher Kontrolle durch den stellvertretenden Bürgermeister Frank Winkens fand die Bewertung statt, bei der Cora Imbusch mit ihrer Geschichte aus Sicht einer Wasserleiche, die einen Pädophilen zum Opfer fiel, die Nase vorn hatte. Zweite wurde Kana Bodden aus Effeld mit „Stille Schreie“, in der Missbrauchsopfer am Effelder Waldsee im Mittelpunkt stehen. Der dritte Platz musste bei Punktgleichheit durch ein Quiz ermittelt werden, bei dem Renate Müller als Fragestellerin fungierte. Den Platz errang Anna Heesen aus Birgelen mit „Irren ist tödlich“, der den Tod eines angelnden Psychiaters durch einen von ihm therapierten Häftling zum Inhalt hat. Punktgleich Vierte wurde Doris Junghans-Nolten aus Lövenich mit ihren „Wasserleichen am Adolfosee“, in dem sich eine ehemalige Lehrerin rächt. Außerdem waren im Finale Stephan Michels aus Arsbeck mit „Der letzte Gast“, das im Umfeld des Schlemmermarkts spielt, und Katharina Wirtz aus Rheydt mit „Badetag“, bei dem der Unfall-Tod einer Schülerin das Thema ist, vertreten.