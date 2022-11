Aus dem Stadtrat : Wassenberg schreibt Straßenkonzept bis 2026 fort

Wassenberg Wann die unterschiedlichen Maßnahmen umgesetzt werden, hängt von vielen Faktoren ab. Die Straße Alter Kirchpfad zählt zu den Stellen, die angegangen werden müssen.

In dem fortgeschriebenen Straßen- und Wegekonzept der Jahre 2022 bis 2026 sind auch Maßnahmen speziell aus dem Jahr 2022 aufgelistet, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht begonnen wurden, weil sich etwa die Lieferzeiten für Material in die Länge ziehen oder weil der Grunderwerb noch nicht abschließend geklärt ist. Ganz neu vorgesehen sind (für das Jahr 2026) beispielsweise Ausbaumaßnahmen an der Ackerstraße, an der Straße Alter Kirchpfad, an der Kastanienstraße und Weststraße in Wassenberg sowie am Tulpenweg im Wassenberger Ortsteil Effeld.