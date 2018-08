Wassenberg: Schlemmerente für Henning Krautmacher

Wassenberg Henning Krautmacher, Frontmann der populären Band „Höhner“, bekam zum Auftakt des Schlemmer-Marktes Rhein-Maas die Goldene Schlemmerente. Sein Wunsch: Ein Konzert in Wassenberg.

Mögen Sterneköche wie Witzigmann, Schuhbeck oder Lafer in der illustren Reihe der Wassenberger Entenpreisträger auch die Meisterkrone aufhaben, der neue Preisträger Henning Krautmacher, Frontmann der Höhner, dürfte als einer der populärsten in die Geschichte des Schlemmer-Marktes eingehen. „Wer kennt die Höhner nicht? Und wer verbindet wiederum umgekehrt die Höhner nicht automatisch mit Henning Krautmacher?“, fragte denn auch Laudator Landrat Stephan Pusch. Er übermittelte zugleich die Grüße des erkrankten Bürgermeisters Manfred Winkens, der gemeinsam mit seinem engagierten Team die organisatorischen Fäden gezogen habe.

Und dies seit Kindesbeinen, wie der Laudator erzählte: Immerhin verwöhnte Henning als Sohn eines Bäckers, Konditors und Kochs schon als kleiner Jungen die Familie mit einem Weihnachtsmenue aus Spargelcremesüppchen, Kotelett und Leipziger Allerlei. Daher mache er heute vor allem auch Kindern Mut, am Herd aktiv zu werden, betonte Pusch. Den Erfolg der Krautmacher’schen Kochbücher mache nicht zuletzt aus, dass alle Rezepte „echt super einfach nachzukochen“ seien. Dazu komme das gute Gewissen, etwas Gesundes zu essen, worauf der auch sozial sehr engagierte Kölner ebenfalls großen Wert lege. Pusch, von Krautmacher zuvor aufs Du eingeschworen, zum Fazit: „Mit Deinen Rezepten bereicherst Du die kölsche Küche. Und Du empfindest es als Bereicherung, dass in der heimischen Gastro-Szene neben der rheinischen Tradition längst auch Mulit-Kulti getreten ist.“ Mit seiner Botschaft ,Kochen ist Liebe, bevor sie durch den Magen geht’ spreche Krautmacher den Machern des Schlemmer-Marktes aus dem Herzen.

Begeistert zeigte sich Krautmacher von dem von Goldschmied Roland Simons wieder individuell gestalteten Entenrelief, dass als persönliches Markenzeichen den Schnäuzer des Sängers in Stirling-Silber unter der fliegenden Ente zeigt. Er freue sich „wie Bolle“ über den Preis, der einen Ehrenplatz neben seinen Gold- und Platin-CDs bekommen werde, bekannte Krautmacher, der im Gespräch mit Moderator Dieter Schuhmachers gern aus dem Nähkästchen plauderte: etwa dass er wochentags meist selbst am heimischen Herd stehe für das gemeinsame Familienessen mit Ehefrau Anke und Sohn und dass es auf Bandtour gesundes Brot und Obst aus der Tupperdose statt Fastfood gebe. Auch an Eltern appellierte er, Kinder mit an den Herd zu nehmen, statt ihnen Fastfood vorzusetzen.