Außergewöhnlicher Ausbildungsabend in Wassenberg Schlangen und Co. im Feuerwehreinsatz

Die Wassenberger Wehrleute ließen sich die Gelegenheit nicht nehmen, nach all den umfassenden und spannenden Infos rund um die Welt der Schlangen die Tiere ganz behutsam anzufassen. Nur bei der Vogelspinne oder beim Skorpion – da war die Laune dann nicht mehr so gelöst. Übrigens Spinne und Skorpion: Diese Tiere sind der Grund, weshalb auch in den Wassenberger Einsatzfahrzeugen leere Haribo-Dosen verstaut werden sollten, „in denen sie sich gut transportieren lassen“, merkte Expertin Anja Wulf an. Fehlt eben noch der oder die Freiwillige, der oder die sich im Fall der Fälle an die Tierchen heranwagt.