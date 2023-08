SPD übt harte Kritik „Schallende Ohrfeige“ für Wassenberger Bürger?

Transparent sein zugunsten der Demokratie: Die Wassenberger SPD scheiterte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mit einem Antrag, der zum Inhalt hatte, einen Paragrafen der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse dahingehend zu ändern, dass Abstimmungsergebnisse nicht nach der Anzahl der Ja- und Nein-Stimmen abgebildet werden. Die Sozialdemokraten wollten diese Abstimmungsergebnisse in der Niederschrift nach Fraktionen gegliedert aufgeschlüsselt sehen. Dies, so die SPD in ihrem Antrag, schaffe mehr Transparenz, mehr Akzeptanz, mehr Demokratie und führe schlussendlich zu einer Verringerung der Politikverdrossenheit der Wählerinnen und Wähler.