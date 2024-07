Fußballer ziehen am Schwanderberg Bilanz SC Myhl blickt positiv in die Zukunft

So wird man in Zukunft mit einigen Neuerungen und interessanten Aktionen der Myhler rechnen können. So blickt man immerhin auf mittlerweile 104 Jahre Tradition zurück, denen noch viele weitere Jahre folgen sollen. Momentan geht es in erster Linie darum, eine starke Truppe zusammenzustellen und zur neuen Saison wieder ein Team an den Start zu bringen, welches die Zuschauer wieder an den Schwanderberg locken soll. Hier sind besonders der zweite Geschäftsführer und der Obmann aktiv. Mit einigen Spielern haben schon sehr positive Gespräche stattgefunden. Wer sich über die Pläne informieren möchte oder auch unterstützen möchte, kann sich bei einem der Vorstandsmitglieder melden. Auf der Homepage www.sc1920myhl.de findet man alle Kontaktdaten. Auch für mögliche Sponsoren bietet der SC ein Interessantes Konzept an. Auch hier kann man sich bei Interesse melden, Mail an fabian-trulley@scmyhl.de.