Rur bei Wassenberg : 88.000 Liter Wasser in der Sekunde

88.000 Liter Wasser in der Sekunde

Wassenberg Die Rur hat nicht nur zwischen Wassenberg-Ophoven und Heinsberg-Kempen ihr Bett verlassen. Am 27. Februar war die Wasserabgabe der Rurtalsperre erhöht worden, um diese für weitere Regenfälle aufnahmefähig zu machen.

Diese Maßnahme muss diese Woche noch beibehalten werden, erklärte der Wasserverband Eifel-Rur. Es sei aber nicht davon auszugehen, dass die Wasserabgabe wie im Januar 2002 auf das Maximum erhöht werden müsse. So stünden derzeit lediglich die amtlich ausgewiesenen Überschwemmungsgebiete laut Plan unter Wasser und sei der RurUfer-Radweg teilweise unterbrochen. Der aktuelle Höchststand der Rur lag am Dienstagmorgen am Messpunkt Stahe kurz vor der niederländischen Grenze bei 2,09 Metern. Dort flossen laut Wasserverband zu diesem Zeitpunkt 88.000 Liter Wasser pro Sekunde vorbei.