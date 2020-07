Ministerin Scharrenbach überreicht Förderbescheide : 1,7 Millionen vom Land für Wassenberg

Wassenberg Für die Aufwertung von Wassenbergs grüner Lunge Marienbruch und für das Bürgerzentrum in Ophoven übergab Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, mehrere Förderbescheide.

Mit vier Förderbescheiden über insgesamt mehr als anderthalb Millionen Euro sei Wassenberg „ganz gut dabei“, meinte Heimatministerin Ina Scharrenach lächelnd, als sie am Donnerstag auf ihrer etwas anderen Sommertour auf Burg Wassenberg Station machte. Eigentlich habe sie gerade bei ihrer alljährlichen Heimattour auf dem Wasser unterwegs sein wollen, was coronabedingt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fiel. Dafür nimmt sie das verabschiedete Kohleausstiegsgesetz zum Anlass, das rheinische Revier zu bereisen und unter dem Motto „Heimat im Wandel“ Förderbescheide zu überbringen.

Vorgeschichte Das neue Bürgerzentrum in Ophoven wird die in die Jahre gekommene kleine Mehrzweckhalle und das Feuerwehrhaus nebenan ersetzen. Für Konzept und Gestaltung hatte die Stadt, flankierend zu Bürgerworkshops, einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Den Zuschlag für das Bauprojekt bekam das Aachener Architekturbüro pvma (Pfeiffer, Volland, Michel Architekten).

Damit war die Verbindung zum ersten Förderbescheid für die Aufwertung des Marienbruchs gegeben. Mit 250.000 Euro der zuschussfähigen 518.000 Euro Gesamtkosten bezuschusst das Land das Projekt. Willibert Darius charakterisierte die von Quellen gespeiste Teich- und Waldlandschaft als Besonderheit durch ihre innerstädtische Lage als Bindeglied zwischen Unter- und Oberstadt in direktem Anschluss an die Gartenachse. Der Bereich soll unter anderem durch Baumlehrpfade und spezielle Ufergestaltungen aufgewertet werden. In Kooperation mit dem nahen Besucherzentrum Naturpark-Tor und den Schulen sollen Angebote für alle Generationen entwickelt werden.

Um das grüne Band durch die Stadt bis in den Wassenberger Wald zu Ende zu knüpfen, soll die alte Bahntrasse, die in Tieflage die Stadt durchschneidet, als Fuß- und Radwanderweg gestaltet werden als eine Verbindung zum beliebten Premiumwanderweg Birgeler Urwald und zur Wallfahrtskapelle Birgelener Pützchen. Auch hierfür fließen vom Land 250.000 Euro (Gesamtkosten 554.000 Euro). Das Naherholungspaket komplett macht der dritte Förderbescheid über rund 96.000 Euro (Gesamtkosten 148.000 Euro) für den Gesundheits- und Bewegungspark (Calisthenics-Park) für Jung und Alt hinterm Naturpark-Tor, der vom Land mit 96.000 Euro (Gesamtkosten 148.000 Euro) gefördert wird.

Und weil die Ministerin den Spannungsbogen zu halten weiß, zog sie als vierten und letzten den höchsten Wassenberger Förderbescheid aus der Mappe: Rund 1,2 Millionen Euro gibt das Land zum Bau des multifunktionalen Bürgerzentrums in Ophoven hinzu, dessen Gesamtkosten mit 5,8 Millionen Euro veranschlagt werden. Damit nicht genug: 130.000 Euro kommen oben drauf, weil der Landtag den Kommunen aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr den Eigenanteil an der Städtebauförderung erlassen hat, also ihn mitbezahlt.