AOK fördert Projekt in Wassenberg : „Run for Fitness“ an Betty-Reis-Gesamtschule etabliert

„Run for Fitness“ an Betty-Reis-Gesamtschule etabliert

Wassenberg Die AOK fördert ein Projekt: Das Ziel lautet, Kindern und Jugendlichen Freude an Bewegung zu vermitteln. Die frisch sanierte Sporthalle spielt eine Rolle.

Zum vierten Mal fördert die AOK Rheinland/Hamburg als Kooperationspartner ein besonderes Projekt an der Betty-Reis-Gesamtschule. Sie profitiert hierdurch von der Initiative „Fit durch die Schule“, die von der Gesundheitskasse in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW ins Leben gerufen wurde. Ziel ist, dass Schulen bewegungsfördernde Angebote außerhalb des Unterrichts dauerhaft in ihren Schulalltag integrieren.

Zur Überreichung der Urkunde, die in den nächsten beiden Jahren eine Unterstützung von knapp 5000 Euro zusichert, war Dieter Finken in die Schule gekommen und machte sich dort ein Bild von dem geplanten Projekt. Didaktischer Leiter Ludger Herrmann und Judith von den Driesch, die als Koordinatorin des Ganztags das Projekt initiierte, führten ihn dazu in die neue Laufhalle mit ihren drei 60 Meter langen Kunststoffbahnen, die in eine Weitsprunggrube münden. Judith von den Driesch erklärte, wie die neue Projektidee „Run for Fitness“ entstanden ist. „Natürlich stellt eine solche Halle eine Bereicherung des Sportunterrichts dar und wird auch für das Leichtathletik-Training von Vereinen genutzt. Mit diesen kooperieren wir jetzt und können dank der AOK in den Pausen ein qualifiziertes Sportangebot anbieten.“