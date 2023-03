Uwe Hillers und Manfred Schaffrath aus Myhl Ruhestand für die beiden Lausbuben

In all den vielen Jahren haben sie den Wandel des Karnevals erlebt. „Heute ist mehr Remmidemmi gefragt. Redner haben es heute viel, viel schwerer. Besonders dann, wenn man weit hinten im Programm auf der Liste steht“, weiß Uwe Hillers aus Erfahrung. Sie haben es immer mit Humor genommen, wenn mal eine Bühne nicht so funktionierte, insgesamt blicken sie zufrieden und dankbar auf ihre ureigene Künstlergeschichte zurück. Übrigens: Jeder einzelne Orden, den sie bekommen haben, wird geschätzt, gehegt und gepflegt. Unzählige Stücke haben sich natürlich im Lauf der vielen Jahre angesammelt. Was sie ebenso schätzen, ist der Fortschritt in der Bühnentechnik. Da, so sagen sie, habe es eine hervorragende Entwicklung gegeben.