Am 7. September am Effelder Waldsee Wassenberg ruft zum Triathlon auf

Wassenberg · Zum ersten Mal geht der Familien- und Freunde-Triathlon am Effelder Waldsee an den Start. Am 7. September geht es weniger um Zeiten, sondern vielmehr um den gemeinsamen Spaß am Sport. Das sind die Pläne.

20.06.2024 , 05:10 Uhr

Detlef Perrey (v.l.), Jürgen Driemeyer, Sabrina Martin, Henry Maessen und Bürgermeister Marcel Maurer präsentieren den Triathlon. Foto: Stadt Wassenberg

Die Stadt Wassenberg geht einen neuen sportlichen Weg und veranstaltet am Samstag, 7. September, den ersten Familien- und Freunde-Triathlon am Effelder Waldsee. Im Vordergrund stehen dabei der Spaß und die gemeinsame Bewegung. Eine Teilnahme ist durch die kurzen Streckenlängen sowohl für Sportbegeisterte als auch für Neulinge möglich, kündigt die Stadt Wassenberg an. Gemeinsam stellen sich die Teams am Effelder Waldsee den sportlichen Herausforderungen und schaffen unvergessliche Erlebnisse. 50 Meter Schwimmen sind sicherlich leicht zu schaffen. Anschließend wird etwa 400 Meter entlang des schönen Sees gelaufen, und zum Abschluss des Triathlons werden 3500 Meter mit dem eigenen Rad rund um den Waldsee zurückgelegt. „Die motivierende Atmosphäre kann gemeinsam im Team genossen und die Emotionen mit Familie und Freunden beim Überqueren der Ziellinie geteilt werden“, sagt die Stadt Wassenberg. Es handelt sich um einen Staffeltriathlon, wobei jede Staffel aus drei Personen besteht. Jede Person übt eine Teildisziplin aus – das heißt konkret, eine Person des Teams schwimmt, eine weitere Person fährt Fahrrad und eine dritte Person läuft. Wer welche Disziplin übernimmt, entscheidet letztlich jedes Team selbst. Dabei muss eine Staffel nicht zwingend aus Vater, Mutter und Kind oder aus einer Familie bestehen; es sind zahlreiche Konstellationen denkbar und auch möglich. Die grundlegende Idee ist, dass Alt und Jung, Onkel, Tante, Oma, Opa, Freunde etc. zusammen Spaß an Sport und Bewegung haben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können daher in zwei verschiedenen Formaten starten, die folgendermaßen aussehen sollen: Bei der Familien-Staffel muss mindestens ein Kind im Alter von sechs bis 14 Jahren dabei sein. Zusätzlich nehmen zwei weitere Familienmitglieder teil, die die Staffel dann komplettieren. Mindestens eine Person davon muss 18 Jahre oder älter sein. Bei der Freunde-Staffel handelt es sich hingegen ausschließlich um Kinderstaffeln. Diese bestehen aus drei Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren. Die Anmeldung und Betreuung vor Ort muss über eine erwachsene Person erfolgen. Eine Zeitnahme oder Platzierung erfolgt übrigens nicht, denn der Spaß und die gemeinsame Bewegung stehen im Vordergrund. Alle teilnehmenden Mannschaften nehmen gleichzeitig an einer Tombola teil, bei der attraktive und wertvolle Preise verlost werden. Der Hauptgewinn ist ein Wochenende bei den Amici Lodges am Effelder Waldsee mit zwei Übernachtungen in einer exklusiven Lodge inklusive Eintritt zum Tagesstrand Amici Beach. Sportlich geht es beim zweiten Gewinn in einem Rafting-Boot auf der Rur mit Paddel und Pedale zu. Weiterhin wartet als dritter Preis ein aufblasbares Stand-up-Paddleboard. Das Startgeld beträgt je Mannschaft lediglich zwölf Euro und beinhaltet neben der Teilnahme am Triathlon auch den freien Eintritt zum Tagesstrand Amici Beach, Obst und Getränke nach dem Zieleinlauf sowie die Teilnahme an der Tombola. Die Anmeldung erfolgt online über www.wassenberg-erleben.de/triathlon und ist ab sofort freigeschaltet. Die verbindliche Anmeldung mit Anerkennung der Teilnahmebedingungen erfolgt erst mit Zahlung des Teilnahmebetrages. Die Rechnung sowie die Teilnahmebedingungen werden nach erfolgter Anmeldung per E-Mail versandt. Die Stadt Wassenberg wird bei der Organisation und Durchführung des Triathlons rund um Effelder Waldsee vom SC Myhl Leichtathletik, von der DJK Wassenberg und der DLRG unterstützt. Bürgermeister Marcel Maurer freut sich jetzt schon, mit der ersten Auflage des Familien- und Freunde-Triathlons einen wichtigen Beitrag zur Bewegungs- und Gesundheitsförderung in seiner Stadt Wassenberg zu leisten: „Lasst uns gemeinsam einen unvergesslichen Tag voller Sport, Spaß und Gemeinschaft erleben“, ruft Marcel Maurer alle Sportbegeisterten zur Teilnahme am Triathlon auf.

(back)