Premiere für Trödelmarkt : Erster Rommelmarkt in Ophoven organisiert

Wassenberg Die Kinderkrebshilfe Ophoven lud zu einem Trödelmarkt ein. Der Erlös kommt betroffenen Kindern und deren Familien zugute.

Zum ersten Markt dieser Art hatte die Kinderkrebshilfe IG Ophoven eingeladen: einem Rommelmarkt auf dem Bleekplatz vor dem alten Kindergarten neben der Wallfahrtskirche. „Der Markt sollte sich zunächst hauptsächlich an die Ophovener Bürger richten“, erklärte IG-Gründer Wiljo Caron. „Wir wollten die Anwohner einbinden. Daher müssen sie auch keine Standgebühren bezahlen.“ Und so wurden von den Bürgern die unterschiedlichsten Dinge angeboten: Neben Spielsachen waren das auch Kleidung, Schmuck, Porzellan und mehr.

Die IG-Mitglieder selbst hatten im Vorfeld in den Altbeständen ihrer früheren Adventmärkte gestöbert. Neben Krippen und Weihnachtsschmuck waren dadurch ebenso die Grillstände Teil des Verkaufsangebots. Und auch die eine oder andere Weihnachtsmann-Figur tauchte daher schon im Herbst auf und machte in Kombination mit dem vermutlich ersten Glühwein des Jahres Vorfreude auf die kalte Jahreszeit. „Wir haben von einer Ausstellung nur für Weihnachtsmänner und Nikoläuse noch über 2000 Figuren in unserem Bestand“, erzählte Caron mit einem Schmunzeln. „Die sollen aber in einer gesonderten Aktion für den guten Zweck verkauft werden.“