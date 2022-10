Rockcity in Immerath : Schaurig schöner Rock an Halloween

Wassenberg/Erkelenz Die Wassenberger Band Rockcity wagt am Montag, 31. Oktober, ein Experiment. Wird das erfolgreich, ist eine Fortsetzung denkbar. Angesagt für die Party in Immerath: schrille Kostüme, denn diese können sogar für einen interessanten Spareffekt sorgen.

„Im Kreis Heinsberg gibt es durch die Schließung von Markt 17 in Hückelhoven wenig Locations mit guten Rahmenbedingungen, wo Bands auftreten können. Seit der Schließung des Marktes 17 veranstaltet die Band selbst eine rockige Halloween-Feier zu fairen Preisen“, erklärt die Band. Einen Namen hat sich Rockcity übrigens gemacht, indem die Musiker mit unterschiedlichen Auftritten in Sachen Charity und Co. auf sich aufmerksam gemacht haben. In diesem Jahr war man auch in der Heinsberger Justizvollzugsanstalt zu Gast, um dort ein ganz besonderes Konzert für die Insassen zu spielen. „Rockcity steht für Spaß an der Musik und setzt sich auch für karitative Einrichtungen und Events ein. Wir haben schon mehrfach ohne Gage für soziale Projekte gespielt und nutzen unsere Musik gerne als positive Botschaft, so kam es auch zu der Kooperation mit der Justizvollzugsanstalt in Heinsberg“, sagt Marcel Keller. Er ist Bandmitglied und gleichzeitig auch der Vorsitzende des Musikvereins Birgelen. Klar, dass da auch der Weg kurz ist zum traditionellen Waldfest am Hoverberg, bei dem die Band erst dieses Jahr noch am Start war.