Kostenpflichtiger Inhalt: Wassenberger Traditions-Restaurant : Ende Juli ist Schluss für „Tante Lucie“

Das Haus im Wassenberger Wald hatte sich vom Waldgasthof zum modernen „Lucies Restaurant“ gewandelt. Die Küche war auch stets beim Wassenberger Schlemmermarkt vertreten. Foto: Angelika Hahn

Wassenberg Nach mehr als 150 Jahren und 33 Jahren in der Hand der Familie Limburg schließt „Tante Lucie“ in Wassenberg Ende Juli 2020. Das vom Waldgasthof zum modernen Restaurant umgebaute Haus war neben der Burg Wassenberg über Jahrzehnte erste Adresse in der Stadt.