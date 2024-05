Am Wochenende in Wassenberg Rendezvous im Garten

Weiter geht es am Sonntag, 2. Juni, 14 bis 15 Uhr, Führung: „Den Wassenberger Gartenpark mit allen Sinnen genießen“. Ein Gartenpark-Spaziergang ab dem Naturpark-Tor; die Teilnehmenden erfahren Wissenswertes zum Wassenberger Gartenpark von der Gästeführerin Therese Wasch. Eine Anmeldung ist für dieses kostenfreie Angebot nicht erforderlich. Von 12 bis 18 Uhr lockt der Kunst- und Kulturtag in den Gartenpark. Eine Zeltstadt mit Malerei, bestückt von Künstlergemeinschaften, sowie Skulpturen in den Parkanlagen bilden das Zentrum rund um das Heckentheater mit Bühne und Musik im Gartenpark – passend zum Motto „Musik im Garten“. Natur- und Außeninstallationen auf den Wegen und Wiesen sowie in den grünen Hängen haben eine ganz besondere Ausstrahlung. Die Besuchenden der Veranstaltung sind eingeladen, den Kunstschaffenden bei der Arbeit über die Schulter zu blicken und sich inspirieren zu lassen. Auch lässt sich der Wassenberger Kunstpfad erkunden, der neben neun Skulpturen im Stadtpark und in der Kunstgasse auch Kunst in der Outdoor-Galerie auf der Wiese am alten Freibad zeigt. Hierzu gehört auch der Kunstautomat als eines der Highlights des Kunstpfades, kann man hier doch kleine und originelle Kunstbotschaften erwerben.