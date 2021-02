Antrag von Krethi & Plethi/Die Linke hat Erfolg im Stadtrat : Ratssitzungen bald live im Internet

Die Sitzungen von Stadtrat und Ausschüssen können in Wassenberg bald im Netz verfolgt werden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Wassenberg Die Bürger in der Stadt Wassenberg können bald mehr teilhaben am kommunalpolitischen Geschehen und im Internet die Sitzungen des Stadtrates und der Fachausschüsse live verfolgen.

Die Rats- und Ausschusssitzungen der Stadt Wassenberg sollen vom 1. Juni 2021 an übertragen werden. Darauf verständigten sich die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstagabend im der Effelder Bürgerhalle.

Zuvor hatte die Fraktion Krethi & Plethi/Die Linke einen Antrag gestellt. Demnach soll es interessierten Bürgerinnen und Bürgern möglich sein, am kommunalpolitischen Geschehen in der Stadt teilzuhaben, außerdem sollen die Übertragungen für mehr Transparenz sorgen. Jonas Rudolf, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, sagte in der Sitzung des Rates, Chancen für die Wassenberger Bürger zu sehen. „Die Kommunalpoplitik ist so nachvollziehbar und erlebbar“, ergänzte Rudolf. Irritiert zeigte sich hingegen Susanne Beckers, Vorsitzende der FDP-Fraktion, denn vor knapp drei Jahren hatte die FDP zusammen mit Wir für Wassenberg diese Art von Übertragung aus dem Ratssaal angeregt – man scheiterte jedoch damals mit der Idee. Robert Seidl, Bündnis90/Die Grünen, hielt dem entgegen und sagte: „Vor drei Jahren war die Welt noch eine andere. Ohne das Netz funktioniert gerade jetzt nicht viel, darum stimmen wir dem Antrag zu.“ Wegen der „detaillierten Rahmenbedingungen“ konnte sich auch CDU-Fraktionsvorsitzender Rainer Peters mit dem Antrag anfreunden.

In der Beschlussfassung der Stadt Wassenberg hieß es, in Nordrhein-Westfalen existiere derzeit keine gesetzliche Rechtsgrundlage zu Übertragungen von Sitzungen im Internet. Entsprechendes gelte für die Archivierung von aufgenommenen Sitzungen auf Internetseiten. „Da durch die Live-Übertragung und die Speicherung von Ratssitzungen im Internet in die Rechte Betroffener eingegriffen wird, bedarf es jedoch einer rechtlichen Grundlage“, argumentiert die Verwaltung. Kurz zusammengefasst bedeutet dies also: Ihre Einwilligung müssen die Betroffenen ausdrücklich erklären.

Zu den Kosten der Übertragungen: Einmalige Kosten sind beispielsweise die Anschaffung einer Streaming-Kamera, die die Stadtverwaltung mit rund 2000 Euro beziffert. Eine Workstation für die Bearbeitung der Videos kostet 1500 Euro, insgesamt sollen die Beschaffungskosten bei insgesamt rund 7000 Euro liegen, unterdessen rechnet die Stadt Wassenberg mit monatlichen Kosten in Höhe von gut 70 Euro für die Bereitstellung einer Streaming-Servers.