Kommunalpolitik in Wassenberg : Ratsfraktionen denken über Radverkehr nach

Wassenberg Ein Verkehrskonzept erarbeitet derzeit die Stadt Wassenberg. Anfang Mai wird es im Fachausschuss vorgestellt. Nach Meinung der Fraktionen gibt es an zahlreichen Stellen Handlungsbedarf.

Das Thema Verkehr war so auch Bestandteil der Haushaltsreden, die die Fraktionen zur Ratssitzung am 4. Februar vorgelegt hatten. In der Sitzung des Rates am 25. März wurden die Reden nun ausgewertet. Dazu sagte Bürgermeister Marcel Maurer, dass nicht nur die Anregungen, die in den Haushaltsreden enthalten waren, als künftige Bearbeitungsgrundlage mit in die Prüfung einbezogen werden, sondern auch alle bislang eingegangenen Anträge und Anregungen der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.