Finanzielle Bedenken in Wassenberg : Rat lehnt Flüchtlingskinder-Aufnahme ab

Blick in den Wassenberger Stadtrat (Archivfoto). Foto: Resch-Rüffer (rerü)/Resch-Rüffer, Renate (rerü)

Wassenberg Im Wassenberger Stadtrat fand der Antrag der Grünen keine Mehrheit. Die Stadt äußerte finanzielle Bedenken, auch fehle es an Betreuungsmöglichkeiten. Laut Grünen gehe es um eine Größenordnung von etwa sechs Kindern.

Von Angelika Hahn

Keine Mehrheit fand in der jüngsten Wassenberger Stadtratssitzung der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, minderjährige Flüchtlingskinder aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern, außerhalb der regulären Zuweisungen, aufzunehmen. Dazu sollte sich die Stadt nach der Anregung der Grünen dem Bündnis „Städte sicherer Häfen“ anschließen.

Es gehe hier um eine Größenordnung von etwa sechs Kindern, erläuterte Fraktionssprecher Robert Seidl. Das Bündnis setzt sich dafür ein, das Kommunen aus humanitären Gründen auch eigenständig, ohne die bislang obligatorische Zustimmung des Bundes, vor allem aus Seenot gerettete Geflüchtete aufnehmen können.

Bei der Verwaltung stieß die Anregung auf Skepsis, obwohl, wie in der Vorlage ausgeführt, Wassenberg derzeit mit 205 Flüchtlingen/Asylbewerbern seine Pflichtquote „nur“ zu 83 Prozent erfüllt. Hintergrund sei auch die wegen der Corona-Krise zeitweilige Aussetzung von Flüchtlingszuweisungen. Die Bezirksregierung habe jedoch angekündigt, dass in Kürze wieder Zuweisungen erfolgen. Bis jetzt sei dies in Wassenberg allerdings noch nicht geschehen, sagte Norbert Schiefke von der Stadtverwaltung am Dienstag. Man richte sich jedoch darauf ein.

Die Kostenfrage ist für die Stadtverwaltung ein wesentlicher Aspekt. So wies sie in den Erläuterungen darauf hin, dass zu den derzeit in Wassenberg untergebrachten Flüchtlingen 39 Personen zählen, die geduldet, also nicht als Asylbewerber anerkannt sind. Für diesen Personenkreis müssten Städte die gesamten Kosten von Unterbringung und Versorgung tragen. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass bei freiwilliger Aufnahme zusätzlicher Flüchtlinge ebenfalls keine Kostenerstattung erfolge, also erhebliche Zusatzkosten auf die Stadt zukämen. Vor dem Hintergrund absehbarer Belastungen durch die Corona-Krise riet die Verwaltung davon ab, dem Grünen-Antrag zuzustimmen.