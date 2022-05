Für Gartenfreunde in und um Wassenberg : Raritäten beim Pflanzenmarkt

Der Wassenberger Gartenpark lädt zum Spazierengehen ein. Foto: Volker Rütten

Wassenberg Die Veranstaltung am 22. Mai in Wassenberg ist ein Muss für Garten- und Naturfreunde. Die Gäste erwartet am Naturpark-Tor ein breitgefächertes Angebot.

Erstmals präsentiert sich der seit einigen Jahren etablierte Wassenberger Pflanzenmarkt naturnah am Sonntag, 22. Mai, 11 bis 17 Uhr, auf dem Pontorsonplatz am Naturpark-Tor zwischen dem Gartenpark und dem Wassenberger Wald. In Kooperation mit dem Naturpark Schwalm-Nette organisiert die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH den Gartenzauber als Erlebnis für alle Gartenfreunde.

Die Gäste erwartet ein breitgefächertes Angebot an Pflanzen, wie Staudenraritäten, Schatten- und Wildpflanzen, Farne, Blattschmuckpflanzen, Tomatenraritäten, Chilipflanzen, Kräuter, Rhododendron, Garten- und Sommerpflanzen sowie Obstbäume, Beerenobst, Sträucher und Rosen. Besucher können sich außerdem über Tipps zur Gartengestaltung, inspirierende Dekorationen, Vogelnisthäuschen und Insektenhotels sowie geführte Gartenpark- und Waldspaziergänge, Mitmachaktionen für Kinder und natürlich Sammy den Sämling – das Maskottchen der Stadt – freuen. Zudem ist die informative Ausstellung „Streuobstwiesen – faszinierender Lebensraum & vergessenes Kulturgut“ im Naturpark-Tor Wassenberg zu bewundern.

Ein Gartenpark-Spaziergang wird um 13 Uhr unter fachlicher Begleitung des Gartenbautechnikers Volker Rütten angeboten, und Gästeführerin Therese Wasch führt Interessierte bei einem Wald-Spaziergang um 15 Uhr in den Wassenberger Wald. Für die Spaziergänge ist der Treffpunkt auf der Terrasse vom Naturpark-Tor Wassenberg, eine Anmeldung nicht erforderlich. Auch an die Kleinen wird gedacht: Kinder können in Begleitung von Sammy, dem Sämling, kreativ tätig werden. Für den kulinarischen Genuss während des Marktes ist gesorgt: Auf dem Platz gibt es herzhafte Köstlichkeiten und in der Begegnungsstätte im Naturpark-Tor hält das ehrenamtliche Team Kaffee und Kuchen für die Gäste bereit.

Sonntag, 22. Mai, 11 bis 17 Uhr, Pontorsonplatz/Naturpark-Tor Wassenberg, Pontorsonallee 16, Wassenberg. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen unter www.wassenberg-erleben.de.

(RP)