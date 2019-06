Wassenberg : Zwei Touren des Fördervereins

Wassenberg Der Förderverein Pilgerweg St. Marien Wassenberg kündigt für Dienstag, 2. Juli, eine Radpilgertour zu den Wegkreuzen und Kapellen in Myhl und Wassenberg-Oberstadt an.

Die Radtour beginnt um 15 Uhr an der Kirche St. Mariä Himmelfahrt in Wassenberg-Oberstadt, Am Stadtrain. Aus Anlass der 750-Jahr-Feier der Gemeinde Myhl werden alle Wegkreuze, Bildstöcke und Kapellen in Myhl laut Begleitheft des Fördervereins besichtigt. Die Radtour wird etwa zwei Stunden dauern. Die Teilnahme ist kostenlos.

In der gleichen Woche veranstaltet das Pilgerweg-Team eine Familienwanderung „in Gottes wunderbare Pflanzenwelt“. Das diesjährige Thema auf den 14 Stelen lautet „Kommt mit und seht – Gottes Schöpfung ist gut“. Beim dritten Tag der Schöpfungsgeschichte heißt es: „Dann sprach Gott: die Erde lasse junges Grün sprießen, das Gewächs, das Samen bildet, Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Und so geschah es.“ Die Familienwanderung beinhaltet dieses Thema. Sie wird geführt von Kräuterfachfrau Heike Köllges. Die Wanderung startet am Samstag, 6. Juli, um 15 Uhr an der Pilgerstele, Am Schwanderberg, in Myhl. Der Zugang erfolgt über die Danziger Straße. Die Teilnehmer entdecken und sammeln Kräuter auf dem Weg bis zum Pfarrgarten an der Kirche St. Georg Wassenberg-Unterstadt. Dort gibt es ein Picknick, und Heike Köllges erzählt ein Kräutermärchen. Danach wird der Rückweg angetreten. Das Ende ist für 18 Uhr geplant. Mitgebracht werden sollten ein Körbchen, Schere und ein Getränk. Die Teilnahme kostet zehn Euro für Familien und fünf Euro für Einzelpersonen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 02432 2240 oder per E-Mail an pilgerweg.wassenberg@aol.com.