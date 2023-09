Zeugen gesucht nach Unfall bei Orsbeck Radfahrerin auf Abbiegerspur erfasst

Im weiteren Verlauf wollte sie die Rechtsabbiegespur in Fahrtrichtung Heinsberg queren. Aus ihrer Sicht befuhr zu diesem Zeitpunkt ein Auto die L117 aus Richtung Rothenbach kommend und wollte nach rechts in Fahrtrichtung Heinsberg abbiegen. Nach Angaben der 52-Jährigen verlangsamte das Auto zunächst seine Fahrt. In der Annahme, dass er ihr die Überquerung der Fahrbahn ermöglichen wollte, querte sie die Abbiegerspur. Dann fuhr das Fahrzeug aber weiter und erfasste sie. Hierbei stürzte die Frau auf die Fahrbahn. Der Fahrer des Wagens bremste erst und setzte seine Fahrt in Richtung Heinsberg fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Die Polizei sucht nun diesen Fahrer und weitere Zeugen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein silbernes Auto handeln, möglicherweise geht es um einen VW Golf oder Polo mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). Hinweise an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 9200.