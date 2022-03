Plattdütsch-Oavend in Wassenberg : Quartettverein organisiert die Mundartabende

Wassenberg/Myhl Neuerungen zur Mundart aus Wassenberg: Es geht weiter mit dem Plattdütsch-Oavend. Die Akteure des Quarettvereins Myhl übernehmen die Organisation. Am 27. September geht es also mit der beliebten Reihe weiter.

So hat sich auch der Quartettverein Myhl in seiner langen, fast 100-jährigen Tradition stets für die Erhaltung und Stärkung der regionalen Kulturlandschaft engagiert. Zwischen dem Heimatverein Wassenberg und dem Quartettverein gibt es viele persönliche Kontakte und Verbindungen, die nun dazu geführt haben, dass der traditionsreiche Wassenberger Plattdütsch-Abend sich in einem neuen organisatorischen Rahmen präsentiert und der Quartettverein die Aufgabe übernimmt, sich um diese großartige Veranstaltung zu kümmern. Damit sorgt der Verein für die Organisation, die bislang Walter Bienen, Vorsitzender des Wassenberger Heimatvereins, in der Hand hatte und der den Akteuren des Quarettvereins Myhl weiterhin unterstützend zur Seite stehen wird.