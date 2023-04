Solide Finanzen Der Quartalsbericht der Stadt Wassenberg zeigt positive Bilanz

Keine Abstriche verspricht die Stadt an den Investitionsplänen in den kommenden Jahren. Von 2020 bis 2022 flossen laut Bericht Investitionen von insgesamt 38.666 Millionen Euro in „tatsächlich umgesetzte Maßnahmen.“ Die Finanzplanung für 2023 liegt von 2023 bis 2026 bei Investitionen von 20.052 Millionen Euro. Fazit: „Es ist auch in der aktuellen Situation weiterhin sinnvoll, an diesem ambitionierten Investitionsprogramm festzuhalten, um eine nachhaltige Entwicklung der Stadt weiter voranzutreiben und die Wirtschaft vor Ort zu fördern.“