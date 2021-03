Kostenpflichtiger Inhalt: Stadt ist in Sachen Wohnraumschaffung Nummer 1 in NRW : Wassenberg punktet mit hohem Wohnwert

Blick ins Neubaugebiet Kasparsweide zwischen Wassenberg und Birgelen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Von 15.800 Einwohner im Jahr 2000 auf 19.400 aktuell: Wassenberg ist stark gewachsen. Und das war durchaus so gewollt, sagt die Entwicklungsgesellschaft der Stadt. In einem Punkt ist die Stadt Wassenberg sogar führend in ganz Nordrhein-Westfalen.