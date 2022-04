Wallfahrtsort in Birgelen : Pützchenssonntag mit restauriertem Altar

Birgelen Seit 1928 feiert Birgelen immer am ersten Sonntag im Mai den Pützchenssonntag. Rechtzeitig ist der sanierte Altar und das Gnadenbild fertiggestellt worden.

Wenn am Sonntag Pützchenssonntag ist, dann richten sich die Blicke dieses Mal ganz besonders auf den Altar: Dieser wird sich am Sonntag, 1. Mai, frisch restauriert präsentieren. Auch das vollständigbeschädigte Gnadenbild ist ebenfalls rechtzeitig fertig geworden.

Zum Pützchenssonntag lädt die Kirchengemeinde St. Lambertus Birgelen ein. Der Sonntag, 1. Mai, beginnt um 10.15 Uhr mit der Heiligen Messe am Pützchen. Die sonst gewohnte Prozession, die von der Lambertuskirche aus zum Pützchen, dem bekannten Wallfahrtsort, führt, muss auch in diesem Jahr wieder ausfallen, teilen die Organisatoren mit.

Die Marienfeier ist um 15 Uhr geplant, dieses Mal wird ein in Wassenberg noch sehr bekannter und geschätzter Priester an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Bei der Marienfeier spricht Pfarrer Rainer Mohren aus Düren zum Thema „Maria – Helferin“. Vielen Gläubigen ist Mohren noch in guter Erinnerung geblieben. Er war einst Pfarrer der Gemeinden in Birgelen, Effeld, Ophoven und Wassenberg-Unterstadt. Wie es im Pfarrbrief heißt, habe die Gemeinde Mohren viel zu verdanken, er habe Spuren in den Herzen der Menschen hinterlassen, die Gemeinde geprägt und sie auf die Zukunft vorbereitet. Die Kollekte, die bei der Marienfeier gesammelt wird, ist für die Flüchtlinge aus der Ukraine bestimmt, teilen die Organisatoren weiter mit.