Wassenberg und die Fußball-EM Public Viewing zum Abendmarkt

Auch sonst lohnt am kommenden Freitag ein Besuch der City, denn es ist wieder Zeit für den beliebten Abendmarkt, 17 bis 21 Uhr, am Roßtorplatz und an der Graf-Gerhard-Straße. „Seit Sommer 2016 ist unser Abendmarkt der Treffpunkt für Geselligkeit und gute Laune im Kreis Heinsberg. Also kommt vorbei, trefft alte Freunde, knüpft neue Bekanntschaften, schaut euch das Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Spanien an und genießt die einmalige Atmosphäre, die nur der Wassenberger Abendmarkt bieten kann. Lasst euch das Original nicht entgehen“, lädt die KKH ein. Live-Musik gibt es an zwei Standorten, dazu auch leckeres Essen und erfrischende Getränke.