Thomas Wieners feiert Priesterjubiläum : St. Marien Wassenberg bereitet Weihetag des Propstes vor

Wassenberg Im Jahr 1992, somit vor 30 Jahren, wurde Thomas Wieners zum Priester geweiht. Zur Feier des Weihetages kündigt die Pfarrgemeinde ein vorbereitendes Programm an.

Auf ein besonderes Fest blickt der Wassenberger Propst Thomas Wieners: In Kürze feiert der Geistliche seinen 30. Weihetag, den er am Montag, 26. September, feierlich begeht. Grund genug für die Pfarrei St. Marien Wassenberg, in der Vorbereitungszeit auf den 30. Jahrestag der Priesterweihe eine Predigtreihe zu organisieren, die das Priestertum in der heutigen Zeit in den Blick nimmt, „denn die Treue Gottes zu seinem Volk äußert sich auch durch das Sakrament der Priesterweihe“, heißt es in der Einladung der Pfarrei St. Marien. Im Einzelnen plant die Pfarrei das folgende Programm zum Weihetag.