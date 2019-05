Ergebnisse einer Projektwoche : Eine Grundschule voller Glücksmomente

Tabina, Julia und Emilia hatten in einer Projektwoche Glückspilz-Bilder auf Leinwand gemalt, die beim Schulfest der Grundschule Am Burgberg gezeigt wurden. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Die Grundschule Am Burgberg hatte sich in einer Projektwoche auf die Suche nach dem Glück gemacht.

Dem Glück auf der Spur: Angelehnt an die Wassenberger Glückswoche, die im März stattfand, hatten sich die Mädchen und Jungen der Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg eine Woche lang intensiv mit Themen wie Glücklichsein und Glücklichmachen beschäftigt. Zum Abschluss ihrer Projekttage stellten sie zusammen mit ihren Lehrern die Ergebnisse aus insgesamt 13 unterschiedlichen Projektgruppen vor.

Bei sommerlichen Temperaturen war das große Schulfest, das nur alle vier Jahre stattfindet, gut besucht. Auf dem Schulhof und in den Klassenzimmern zeigten die Wassenberger Grundschüler, womit sie sich ausgiebig auseinander gesetzt hatten. Im Vorfeld hatte jedes Grundschulkind drei Projekt-Wünsche angegeben. „Einer davon wurde in jedem Fall realisiert“, erklärte Konrektorin Karin Platen. Die Klassenverbände wurden aufgelöst, jahrgangsübergreifend arbeiteten die jungen Projektteilnehmer nach ihren persönlichen Wünschen und Neigungen zusammen.

Aktivitäten in Wassenberg : Glück im Garten, beim Sport, in der Schule

Um zu erfahren, wie sich Glück beim Spielen anfühlt, hatten die Kinder ein Brettspiel gebastelt, das künftig an der Schule eingesetzt werden soll. Dass auch Schokolade glücklich macht, stellten die kleinen Mitarbeiter der Kakao-Manufaktur schnell fest. Sie hatten sich mit der Herstellung der süßen Nascherei von der Kakaobohne bis zur Schokoladentafel beschäftigt. Und auch Getränke können für wahre Glücksgefühle sorgen. Am Cocktailstand mixten die Wassenberger Grundschüler alkoholfreie Drinks, die sie mit so exotischen Namen wie „Lucky Cherry“ oder „Piraten-Punsch“ versahen. Unter Palmen und in bequemen Liegestühlen durften die zahlreichen Besucher der Cocktail-Bar eine kleine Verschnaufpause einlegen – ein Angebot, das von der Offenen Ganztagsschule (OGS) koordiniert wurde.