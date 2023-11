Nach Tat im Juni in Wassenberg Polizei fahndet mit Foto nach Handtaschenräuber

Bereits am 13. Juni entwendete ein bislang unbekannter Täter einer 83-jährigen Frau an der Jülicher Straße/Weilerstraße in Wassenberg die Handtasche mit Bargeld und Debitkarte. Am selben Tag hob der Täter laut Polizei mit der Karte gegen 20.30 Uhr an einem Geldautomaten der Kreissparkasse in Wassenberg einen vierstelligen Betrag vom Konto der Seniorin ab. Gegen 20.40 Uhr hob er am selben Geldautomaten nochmals einen Geldbetrag ab.