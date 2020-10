Grenzübergang Rothenbach : Polizei erwischt Männer mit Drogen an der Grenze

Die Polizei kontrollierte Verkehrsteilnehmer an den Grenzübergängen in Wassenberg-Rothenbach und Scherpenseel. Foto: dpa/Jonas Güttler

Wassenberg Die Zollfahnder an den Grenzübergängen im Kreis Heinsberg machten am Wochenende zwei große Fänge: Ein Mann hatte 590 Gramm Marihuana dabei, ein anderer ebenfalls Marihuana sowie Kokain.

Gleich zwei größere Funde von Betäubungsmitteln sowie zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis stellte die Bundespolizei am Wochenende an den Grenzübergängen in Wassenberg-Rothenbach und Scherpenseel fest.

Am Sonntag überprüften die Beamten am Grenzübergang Rothenbach einen 27-jährigen Mann. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann seit 2016 keinen Führerschein mehr besitzt. Auf Nachfrage gab er gegenüber den Polizisten an, dass er im Kofferraum Betäubungsmittel transportieren würde. Dabei handelte es sich um insgesamt rund 590 Gramm Marihuana. Die Polizisten beschlagnahmten das gefundene Betäubungsmittel und zeigten den Mann wegen der Einfuhr und des Besitzes einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln und wegen des Führerscheinverstoßes an. Die weiteren Ermittlungen hat die Zollfahndung Aachen übernommen.

Ein 24-jähriger Mann reiste am Samstagnachmittag über den ehemaligen Grenzübergang Scherpenseel ein. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Außerdem fanden die Beamten im Auto rund 108 Gramm Marihuana sowie 13 Gramm Kokain. Da der Mann vor Ort angab, Betäubungsmittel konsumiert zu haben, übergaben ihn die Beamten an die Polizei in Geilenkirchen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen mit Blick auf die Betäubungsmitteldelikte übernimmt die Zollfahndung Aachen, teilte die Polizei mit.

(RP)