Debatte im Wassenberger Hauptausschuss : Politik streitet über Hilfe für Flüchtlinge

Wassenberg Nicht von der Hand zu weisen ist, dass das Flüchtlingsnetzwerk Wassenberg hoffnungslos überfordert ist. Die SPD will daher ein Gremium bilden. Im Haupt- und Finanzausschuss erzielte man keine Einigung.

Nun muss man wissen: In Wassenberg existiert das Flüchtlingsnetzwerk, das sich im Jahr 2014 gegründet hatte. Zu den dort sehr aktiven Akteuren zählen unter anderem Irmgard Stieding, ebenfalls Stadtverordnete der Grünen in Wassenberg, und auch Raja Schiffmann, die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat. Da stellt sich zunächst die Frage, weshalb ein weiteres Gremium nötig ist, um sich mit den in der Tat sehr wichtigen Fragen rund um geflüchtete Menschen zu beschäftigen. Raja Schiffmann erläuterte und kritisierte: „Wenn wir über diese Menschen sprechen, dann darf das nicht am Rand behandelt werden. Fast die ganze Welt hilft. In Wassenberg scheint es nicht richtig zu gelingen.“ Schiffmann sprach schon vor längerer Zeit von Bußgeld, das verhängt wurde, als eine Frau im Übergangswohnheim am Ossenbrucher Weg keine Maske trug, erst kürzlich seien, so Schiffmann weiter, eine schwangere Frau mit ihrer Familie per Taxi in diese Unterkunft gebracht worden, ohne dass sich die Stadt Wassenberg um das Ankommen gekümmert habe, so die SPD-Fraktionsvorsitzende weiter.