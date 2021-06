Unfallflüchtiger in Wassenberg gesucht : Auto am Straßenrand stark beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben machen können, wer für die Beschädigungen an einem Pkw in Wassenberg verantwortlich ist. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wassenberg Nachdem ein Fahrer sein Fahrzeug zerkratzt vorgefunden hat, fragt die Polizei nun, wer Hinweise auf den Verursacher geben kann. Beschädigt ist die ganze linke Fahrzeugseite.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, 24. Juni, zwischen 3 und 15.30 Uhr, am Breiten Weg ereignet. Laut Polizei hatte ein 59-jähriger Mann aus Berlin seinen VW Golf am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Am Gasthausbach abgestellt.