Mit Workshop in Orsbeck Pflanzentausch bei den Landfrauen zum Frühlingsstart

Seit jeher wird die Pflanzenbörse mit Vorträgen oder Workshops kombiniert, die sich beispielsweise um das Anlegen eines Hochbeetes oder den korrekten Obstbaumschnitt drehen. Die ausrichtenden Wassenberger Landfrauen um die Vorsitzende Melanie Tillmanns und ihre Stellvertreterin Susanne Arnolds-Gerighausen ließen ihre Gäste in diesem Jahr direkt selbst Hand anlegen und hatten sich dabei Johanna Marie Winkens zur Unterstützung mit ins Boot geholt. Die Floristin eröffnete im vergangenen Jahr ihren Blumenladen Maiglöckchen in Ratheim und leitete die Teilnehmerinnen als Fachfrau in ihrem Workshop zu Blumenloops an. „Die Idee ist mir gekommen, weil ich so einen Workshop selber schon gemacht habe“, sagte Melanie Tillmanns und ergänzte: „Die Ringe aus Trockenblumen machen optisch viel her und liegen im Trend – und die gemeinsame Arbeit macht den kreativen Prozess noch schöner.“