In Wassenberg Pflanzenmarkt zwischen Gartenpark und Wald

Unter Anleitung von Heilpraktikerin Annemie Schmidt können Pestos, Wildkräuterbutter, Frauenöl und Rosenpeeling hergestellt werden. Zudem gilt es, Interessantes zu diesen Mutmachern und die sonnige Lebenskraft, die in unseren Pflanzen stecken, zu erfahren. Dies ist ein kostenfreies Angebot und findet von 12 bis 16 Uhr auf dem Markt statt. Die Landfrauen vom Ortsverband Wassenberg bieten zudem von 12 bis 16 Uhr in dem Workshop „Blumenloops – die nachhaltige Trockenblumenvielfalt“ die Gestaltung von Holz- und Metallringen mit Trockenblumen an. Die Kosten für diese derzeit beliebte Dekoration betragen 18 Euro pro Person. Um vorherige Anmeldung wird per E-Mail unter landfrauen.wassenberg@gmail.com gebeten.