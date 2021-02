In der Kirche St. Johann Baptist in Myhl : St. Marien plant Fastenpredigten

In der Kirche St. Johann Baptist in Myhl finden Fastenpredigten statt. Foto: Kirchengemeinde

Myhl Die Wassenberger Pfarrei lädt in die Myhler Kirche St. Johannes Baptist ein. Darüber informiert Pfarrer Thomas Wieners. Anmeldungen sind nicht nötig, das Einhalten der Hygieneregeln wird vorausgesetzt.

Die Fastenzeit beginnt nun, „und in Corona-Zeiten stellt diese für uns alle eine besondere Herausforderung dar“ heißt es in der katholischen Pfarrei St. Marien Wassenberg. Wie Pfarrer Thomas Wieners nun mitteilt, werden aktuell Fastenpredigten vorbereitet, die in Myhl in der Kirche St. Johannes Baptist stattfinden sollen. Wegen der Coronakrise beleuchten die Fastenpredigten in diesem Jahr das Thema unter diesem besonderen Aspekt.

Die erste Fastenpredigt wird Kaplan Philipp Schmitz aus der Pfarrei Christkönig Erkelenz halten. Seine Fastenredigt findet statt am Sonntag, 21. Februar, zum Thema „Beten und Hören“.

Pfarrer Peter Meyer aus dem Franziskanerkloster in Krefeld ist am Sonntag, 28. Februar, zu Gast in der Myhler Kirche, wenn das Thema lautet „Verzichten mit Gewinn“.

Pater Joseph Frimpong, Steyler Missionar, und als Seelsorger in der Gemeinschaft der Gemeinden Hückelhoven und in der Pfarrei St. Marien Wassenberg tätig, wird am dritten Fastensonntag, 7. März, zum Thema „Schenken und beschenkt werden“ eine sicher interessante Predigt halten.

Pfarrer Thomas Wieners lädt auch in diesem Jahr wieder alle interessierten Mitchristen aus den einzelnen Gemeinden der Wassenberger Pfarrei – aber selbstverständlich auch aus anderen Pfarrgemeinden – herzlich zur Teilnahme an den Fastenpredigten ein. Die einzelnen Predigten beginnen jeweils um 17 Uhr in die Kirche St. Johann Baptist Myhl, St.-Johannes-Straße 203.