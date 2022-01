Paul Mank aus Wassenberg : Grüner Landtagskandidat mit mehreren Botschaften

Will für die Grünen in den NRW-Landtag: Paul Mank, Sprecher des grünen Ortsverbandes der Grünen in Wassenberg. Foto: René Hilgers

Wassenberg Paul Mank (33) rückt Bildung, überregionale Infrastruktur für Radler und die Energiewende in den Mittelpunkt. Aktuell ist Mank Stadtverordneter im Rat der Stadt Wassenberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Hahn

Vor kurzem erst wurde er 33. Paul Mank, der Landtagskandidat der Grünen für den Nordkreis Heinsberg, ist ein „Neujahrskind“. 2022 wird für ihn ein besonderes Jahr. Denn bislang ist der Neu-Wassenberger, der im sächsischen Hoyerswerda aufwuchs, außerhalb Wassenbergs und seiner Partei noch wenig bekannt. Das soll sich im Landtags-Wahlkampf ändern. In Wassenberg ist Mank, der seit 2020 im Stadtrat sitzt, kein „Nobody“ mehr. Gemeinsam mit seiner Fraktion hat er in den vergangenen Monaten einiges angestoßen, was ihm auch überregional am Herzen liegt: eine kinder- und jugendfreundliche Infrastraktur etwa mit zeitgemäßen Spiel- und Aktionsflächen.

Dass die vorschulische Erziehung dem mit einer Gymnasiallehrerin verheirateten Vater eines Sohnes (3,5 Jahre) und einer Tochter (knapp zwei Jahre alt) am Herzen liegt, kommt nicht von ungefähr. Mank hat soziale Arbeit und Motologie in Siegen und Marburg studiert und leitet seit 2018 die Wassenberger Johanniter-Kindertagesstätte Regenbogen. Dabei ist ihm, der Zivildienst in der Behindertenarbeit leistete, die Inklusion von Kindern mit Behinderung und besonderem Förderbedarf ein Anliegen, deren Entwicklung durch eine spezielle ganzheitliche Körper- und Bewegungsarbeit (Motologie) unterstützt wird. Seine Kritik am Kinderbildungsgesetz („Kibiz“) des Landes NRW, die auch durch die Nachbesserung nicht gegenstandslos geworden sei, vertritt Mank offensiv, fordert bessere finanzielle und personelle Rahmenbedingungen, auch in der Erzieherausbildung. Anliegen, für die er bei den Grünen Unterstützung findet.