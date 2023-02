Roermonder Straße und Burgstraße in Wassenberg Parken wird zeitlich begrenzt

Für Autofahrer sind sie so etwas wie ein Segen: kostenfreie Parkplätze, die darüber hinaus zeitlich auch nicht begrenzt sind. In Wassenberg gibt es diese Parkplätze auch noch, beispielsweise am großen Parkplatz an der Roermonder Straße/Ecke Burgstraße. Mit der Betonung auf „noch“ allerdings, denn mit dem unbegrenzten Parken ist es dort bald vorbei.