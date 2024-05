Am 18. und 19. Mai Orsbeck bekommt seine Pfingstkirmes zurück

In Orsbeck kennt man sogar noch den Schützenkönig der Jahre 1726 und 1727. Joes Wernerus Cuppers hier er. Die Sankt-Martini-Schützenbruderschaft Orsbeck hat in dieser Hinsicht ein sehr gutes Archiv. Das zeigt sich dann auch in dem Werk, das die Orsbecker Schützen zum Bezirksschützenfest Wassenberg herausgegeben haben. Die Martinischützen sind am Pfingstwochenende Gastgeber dieser Feierlichkeiten und freuen sich, dem Ort nach fünf Jahren Pause wieder die Pfingstkirmes zurückgeben zu können. Die Pandemie setzte den Schützen zu, mittlerweile ist ein neuer Vorstand am Start.