Start ist am Internationalen Aktionstag : Wassenberg organisiert eine Woche voller Glück

Waldreiches und grünes Wassenberg: Im Verlauf der Glückswoche ist unter anderem eine Waldrallye geplant. Foto: Sabrina Martin

Wassenberg Glücklichsein in Wassenberg: Vom 20. bis 28. März lädt die Stadt zur Glückswoche ein. Geplant sind unterschiedliche Aktionen. Zum Beispiel locken eine Wald- und Fahrradrallye sowie tolle Preise.

Dass die Stadt Wassenberg und ihren Bürgern sowie auch Besuchern beim Glücklichsein und Glücklichwerden hilft, ist hinlänglich bekannt. Vor allem in Zeiten des unendlichen Pandemiegeschehens will die Kunst, Kultur und Heimatpflege GGmbH aktiv werden: Von Samstag, 20. März, bis Sonntag, 28. März, steht so wieder eine Woche voller Glück in der Stadt auf dem Programm. Sabrina Martin von der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH macht sogar darauf aufmerksam, „dass am 20. März der internationale Tag des Glücks ist“.

Angekündigt sind allerlei Aktivitäten im Verlauf der Woche. Und das sind die Beispiele: Geplant ist etwa eine Waldrallye durchs das Wassenberger Judenbruch. Sabrina Martin: „Familien mit Kindern können sich auf die neue Waldrallye freuen. Da die im letzten Jahr erstmalig angebotene Rallye große Beliebtheit erfahren hat, wurde sie überarbeitet und nun fest in das Programm aufgenommen.“ Fünf Hinweise und jede Menge Spaß warten auf die Teilnehmer. Mit dem richtigen Lösungswort wartet im Naturparktor am Pontorsonplatz, dort gibt es übrigens auch den Flyer für die Rallye, eine Überraschung.

INFO Die Glückswoche in Wassenberg Mit dem internationalen Tag des Glücks, Samstag, 20. März, beginnt in Wassenberg die Glückswoche, die am Sonntag, 28. März, endet. Unterschiedliche Aktionen sind geplant. Weitere Einzelheiten gibt es unter

www.wassenberg.de.

Weil Wassenberg sehr grün ist und aus rund einem Drittel aus Waldfläche besteht, ist die Stadt ein beliebtes Ziel für Wanderer. Das ist 2020 eingeführte Wanderknotennetzwerk bietet ein individuelles Wandervergnügen. Zur Verfügung stehen satte 90 Kilometer an Wanderwegen, die beschildert sind. Dazu gibt es auch neue Wanderkarten, die in der Glückswoche im Naturparktor erhältlich sind. Wer mag, darf der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH Lieblingsrouten nennen.

Auch das Radfahren ist ein wesentliches Element. „Radel dich glücklich“ heißt es. Das Jugendhaus Culture Clash hat in Zusammenarbeit mit der Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH eine abenteuerliche Radrallye entwickelt. Voraussetzung: Die Interessenten müssen die App „Action Bound“ aufs Handy laden, damit es gelingt, die gestellten Aufgaben zu lösen. Eine leckere Überraschung ist inbegriffen.

In der Glückswoche sollen der Kreativität keine Grenzen gesetzt sein. Das Kreativ-Atelier Farbklecks lädt am 27. März ein – Anmeldung bei Elke Emmanuel per Mail an farbklecks.mail@gmail.com. Und: Es gibt Bastel-Tipps „To Go“ im Naturpark-Tor.

Ein Aktionstag ist unterdessen am 25. März geplant. Dann geht es um das Thema „Gesund und fit macht glücklich“. Die Stadt Wassenberg beteiligt sich an der Initiative „5 am Tag – Obst und Gemüse“. Während des Aktionstages erhalten die Besucherinnen und Besucher der Glückswoche im Naturpark-Tor leckeres Obst und Gemüse, obendrein steht für die Interessenten Informationsmaterial zur Verfügung.

Die Besucherinnen und Besucher sind zudem eingeladen, die Wassenberger Glücksorte auf eigene Faust zu erkunden und zu entdecken. „Genießen Sie zum Beispiel am Bergfried Wassenberg den Wind und den weiten Blick, erleben Sie das paradiesische Urlaubsgefühl in Ophoven, spüren Sie die vollendete Ruhe im Rosengarten oder erfahren Sie Dankbarkeit am Birgelener Pützchen. An allen Orten fordern Sie Glückstipps heraus, sich auf besondere Art mit Ihrem persönlichen Glück zu beschäftigen“, motiviert Sabrina Martin die Menschen zum Mitmachen.

Das Glück lässt sich in Wassenberg verschicken – auf ganz altmodische Art mit einem hübschen Postkarten-Set bzw. einzelnen Postkarten. Beides ebenfalls erhältlich im Naturpark-Tor.