Treffen in Wassenberg : Neujahrsempfang der Pfarrei St. Marien in der Schule Myhl

Die Pfarrgemeinden Wassenbergs haben zum Neujahrsempfang geladen. 2019 wurde dieser in Birgelen gefeiert, dieses Jahr in Myhl. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Die Pfarre St. Marien Wassenberg lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem Neujahrsempfang ein für Sonntag, 12. Januar.

Der Tradition entsprechend findet der Wassenberger Neujahrsempfang jeweils in einer anderen Kirchengemeinde der Pfarrei statt. In diesem Jahr begrüßt Pfarrer Thomas Wieners die Gäste aus dem kirchlichen und weltlichen Leben der Stadt in der Mehrzweckhalle der Katholischen Grundschule Myhl an der Schulstraße. Einlader ist der Rat der Gemeinschaft der Gemeinden.