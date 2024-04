Neu beim FC Concordia Birgelen Von der alten Badewanne ins schmucke Vereinsheim

Bürgermeister Marcel Maurer ging auf die Besonderheit ein, die das neue Concordia-Vereinsheim mit sich bringt, denn: „Im Stadtgebiet Wassenberg ist es das erste, das nicht auf städtischem Boden errichtet worden ist.“ Und tatsächlich: Der Bau erfolgte auf Kirchengrund. Geschlossen wurde daher ein Pachtvertrag. Wie Maurer weiter sagte, sei das Gebäude „ein wunderbares Beispiel dafür, was machbar ist, wenn man gemeinsam anpackt – ohne Ehrenamt geht es nicht. Der Vorstand und alle Helfer haben eine unglaubliche Arbeit und Organisation geleistet, ein riesiges Lob dafür“. Der Bürgermeister stellte außerdem die immer konstruktiven Gespräche mit den Concorden heraus, so sei die Zusammenarbeit mit Peter Küppers, dem Vorsitzenden immer von Fairness und Offenheit geprägt gewesen. Augenzwinkernd erwähnte Maurer noch: „Mit dem neuen Gebäude ist die Erwartungshaltung der Stadt verbunden, dass ihr den Aufstieg in die Kreisliga B schafft.“ Jedoch – und das war die einzig schlechte Nachricht des Tages: Die Concorden verloren das Spitzenspiel der Kreisliga C, Staffel 2, am Sonntag gegen Tabellenführer VfR Unterbruch mit 1:6.