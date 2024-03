Aus den Wassenberger Fachausschüssen AED – drei Buchstaben, die Leben retten

An die frische Luft befördert wird demnächst ein so genannter Laien-Defibrillator am Naturpark-Tor in der Pontorsonallee, er wird von drinnen nach außen an die Außenwand gebracht – die Verwaltung machte einen entsprechenden Vorschlag auf den Antrag der CDU-Fraktion, den öffentlichen Einsatz in der Stadt zu prüfen. Derartige AED, Automatisierte Externe Defibrillatoren, hätten sich, so Fraktionschef Rainer Peters, allgemein als Lebensretter bewährt, und in Gangelt und Waldfeucht sei bisher kein Fall von Zerstörungen, Vandalismus, oder Diebstahl registriert worden.