Neuer Vorstand in Myhler Verein Wo das Mandolinenspiel gar nicht altmodisch ist

Dabei ist Stefan Langerbeins noch gar nicht in dem Alter, in dem man sagen könnte, dass es an der Zeit ist, sich zur Ruhe zu setzen. Im Gegenteil. Langerbeins betrachtet die Dinge aus einem sinnvollen Blickwinkel: „Nach 30 Jahren verschleißt sich auch viel. Es ist sehr wichtig, wenn neue Leute ihre Kreativität und Ideen einbringen. In meiner Vorstandsarbeit wollte ich nie Missmut bekommen, sondern das Amt gerne weitergeben, wozu es eben auch gekommen ist. Jetzt mache ich nur noch Musik“, sagt er zufrieden. Außerdem, so betont es Langerbeins ausdrücklich, sei es für jeden Verein äußerst schlecht, wenn man die Strategie „Das haben wir immer so gemacht“ verfolge.