Frauenkarneval boomt Neuer Schwung für jecke Effelder Damenwelt

Da sind die Frauen in Orsbeck, die in dieser Session auf ein halbes Jahrhundert zurückblicken und die sich schon auf eine restlos ausverkaufte Sitzung in der Burg Wassenberg freuen. Da sind aber auch die jecken Frauen, die im einige Kilometer entfernten Effeld schon gespannt sind: Am Freitag, 2. Februar, 19 Uhr, findet die nächste Sitzung im Effelder Bürgerhaus statt – und Britta Bastke und ihr Team freuen sich über eine tolle Entwicklung. „Durch unsere tolle Sitzung im vergangenen Jahr haben sich neue Aktive aus Effeld und sogar Rosenthal gemeldet. Das freut uns sehr“, sagt sie. Vor einem Jahr hatten die Effelderinnen auf der Bühne erwähnt, gerne jecke Mitstreiterinnen aufnehmen zu wollen. Der bloße Aufruf rief die Frauen im Publikum dann auf den Plan. „Man muss ja dem Nachwuchsproblem entgegenwirken“, so Britta Bastke. Und hier mussten auch die Frauen in Effeld tatsächlich Jahre erleben, in denen es schwierig war, eine Sitzung auf die Beine zu stellen. Sogar Jahre ohne Sitzung hat es gegeben.