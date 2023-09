Gaudi, Kirmes und mehr Neuer Rekord beim Birgelener Oktoberfest

Für Robert Winkens und seine Mitorganisatoren war eines ohnehin klar: „Ohne so eine tolle Truppe wie den Jägerschützen, wäre die Organisation so eines großen Events nicht möglich. Auch kann man so ein Event nur über Sponsoren veranstalten. Wir haben schon wieder einige Zusagen für das kommende Jahr. Sonst könnten wir auch nicht so einen günstigen Eintritt machen,“ zeigte sich Robert Winkens gegenüber seinem Verein und den treuen Sponsoren dankbar. „Wir machen das für die Leute in Birgelen und für diejenigen, die gerne zu einem Oktoberfest gehen möchten, bei dem die Preise noch human sind,“ erklärte Robert Winkens die Motivation der Jägerschützen, solch ein riesiges Fest in ihrer Freizeit zu organisieren.