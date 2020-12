Bei Senioren in Ophoven : Neuer Ortsvorsteher stellt sich vor

Wassenberg Ingo Caron hätte sich normalerweise mit einem Fest zum Jahresende bei den älteren Bürgern in Ophoven vorgestellt. Zumindest einen Haustür-Besuch mit Abstand ließ er sich allerdings nicht nehmen.

In Wassenberg ist es Tradition der Ortsvorsteher, die älteren Bürger am Jahresende zu erfreuen und persönlich vorstellig zu werden. In der Innenstadt geschieht das durch kleine Präsente, in den Außenorten laden die Ortsvorsteher in „normalen Jahren“ die Senioren zu einer Feier ein. Das ging im Corona-Jahr 2020 nicht, dennoch hat Ingo Caron, neuer Ortsvorsteher in Ophoven, es sich nicht nehmen lassen, sich zumindest an der Haustür kurz vorzustellen.