Volker Mertens lädt nach Myhl ein Gospelchor startet mit den Proben

„Der Beginn eines neuen Jahres ist immer ein guter Moment, etwas Neues zu starten“, sagte Mertens kürzlich, als er auf die Neuerung aufmerksam machte. Der Chorleiter sucht Menschen, die Spaß an der Musik, Spaß an der Gemeinschaft haben. „Ich lade singbegeisterte Menschen mit oder ohne Konfession dazu ein, sich auf die mitreißende und lebensbejahende Botschaft der Gospelmusik einzulassen“, sagt Mertens weiter. Er will mit den Sängerinnen und Sängern ein Repertoire schrittweise aufbauen, auch sollen Workshops dafür sorgen, dass der Chor als solcher auch entstehen kann.