Katholische Grundschule in Wassenberg : Neue Schulleiterin in Feierstunde eingeführt

Orsbeck Jasmin Dahm folgt auf Heike Ladleif in der Martinus-Grundschule. Zur kleinen Feierstunde kamen Schulrätin Hildegard Hosterbach und Bürgermeister Marcel Maurer.

Jasmin Dahm war bislang zur Franziskus-Schule in der Nachbarstadt Erkelenz abgeordnet und kehrt nun nach ihrer Erkelenzer Zeit als Rektorin an die Orsbecker Martinus-Schule zurück, an der sie zuvor bereits tätig war, denn bis zum Jahr 2019 arbeitete sie in der Orsbecker Grundschule schon als Lehrerin und zusätzlich als stellvertretende Schulleiterin.