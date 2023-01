Neues Büro im Wassenberger Rathaus bezogen Neue Aufgaben für früheren Kämmerer Darius?

Wenn der Stadtrat am Donnerstag, 5. Januar, 18.30 Uhr, Sitzungssaal des Rathauses, Roermonder Straße 25-27, zur Sondersitzung zusammenkommt, und hier geht es lediglich um Formalia wegen der Änderungen in der bisherigen Fraktion Krethi & Plethi/Die Linke, will die SPD Antworten auf Fragen, die Bürgermeister Marcel Maurer vorliegen. Unter anderem geht es darum, warum der Rat nicht offiziell informiert wurde, um welche Projekte es geht, wen der frühere Kämmerer künftig berät und wie die vertraglichen Bedingungen aussehen, letztlich stellt die SPD auch die Fragen nach den Kosten.