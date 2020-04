Unternehmensberaterin aus Wassenberg : „Frauen machen Business“ im Video-Chat

Wassenberg Im Normalfall kommen die Frauen des Netzwerkes „Frauen machen Business“ immer persönlich zusammen, doch auch online funktioniert der Austausch. Möglich macht das der Video-Chat, der dieses Mal Resilienz thematisiert.

Das nächste Netzwerktreffen von Frauen machen Business findet am Dienstag, 28. April, statt. Wie bereits im Monat März schon erfolgreich getestet, treffen sich die Netzwerkerinnen um 19.30 Uhr per Video-Chat. Alle Frauen aus dem Kreis Heinsberg sind eingeladen, kostenlos an diesem Netzwerktreffen teilzunehmen. Für das virtuelle Treffen wird, so teilen es die Organisatorinnen mit, die Plattform „Zoom“ genutzt. Dazu ist eine formlose Anmeldung unter info@frauen-machen-business.de bis zum 26. April erforderlich, damit der Zugangslink rechtzeitig zugesendet werden kann.